Петренко: Решение вопроса об отставке Харунжена лежит на поверхности ...

Вопрос отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена решается за несколько часов и зависит исключительно от воли лидеров правящего большинства.

Такого мнения придерживается экс-депутат парламента, лидер партии “Европейские левые” Григорий Петренко. Свой вариант разрешения ситуации он описал в соцсети. Он также призвал новые власти не терять времени на ультиматумы и переходить к решительным действиям.

“Не надо долго ломать голову. Решение на поверхности. Для этого необходимо президентским декретом отменить декрет Тимофти о назначении Харунжена. Тем более, что декрет Тимофти был издан с нарушением законодательства, также как и конкурс по отбору кандидатов, проведённый Высшим Советом Прокуроров.

Те, кто начнёт утверждать, что президент не имеет права отменять декреты, хочу сразу напомнить, как Додон ещё несколько недель назад отменил декреты, подписанные и.о. президента Филипом.

Если кто-нибудь посчитает этот декрет неконституционным, пусть обращаются в КС. А тем временем процесс очищения органов прокуратуры будет запущен. Не надо цацкаться с опг Плахотнюка и его верным генпрокурором. Надо довести начатое до конца!

Хочу обратиться к новой власти и её лидерам, а также непосредственно к Игорю Додону: не теряйте времени на ультиматумы, отмените декрет Тимофти о назначении Харунжена! Кроме опг Плахотнюка никто вас за это не осудит!” – говорится в публикации Петренко в Facebook.