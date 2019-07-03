Канду выкупил у Плахотнюка апартаменты на Болгарской ...

Вся недвижимость беглого олигарха Плахотнюка на улице Болгарской в центре столицы была продана 21 июня.

Счастливым обладателем люксовых апартаментов стал не кто иной как фин олигарха, бывший спикер парламента Андриан Канду, передает anticorruptie.md.

Сделка купли-продажи была оформлена 21 июня, за три дня до того, как Плахотнюк заявил об уходе с поста председателя ДПМ. Согласно документам ГП "Кадастру", Канду приобрел два объекта жилой недвижимости площадью 134,6 кв. м. и 234,8 кв. м. Помимо этого в собственности фина Плахотнюка теперь и два нежилых помещения на улице Болгарской. Общая сумма сделки составила порядка 2,6 млн леев.

В общей сложности в указанном доме, известном как “жилая резиденция Плахотнюка”, десять квартир и десять нежилых помещений принадлежат супруге, матери, сёстрам и братьям олигарха.