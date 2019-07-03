Глава Народного собрания Гагаузии покинул ряды Демпартии ...

Председатель Народного Собрания Гагаузии Владимир Кысса объявил о выходе из ДПМ и заверил жителей автономии, что впредь будет беспартийным.

Заявление он сделал через соцсеть, опубликовав обращение на своей официальной странице в Facebook. Публикуем заявление полностью.

Уважаемые жители Гагаузии!

Как вы знаете, в Республике Молдова произошли кардинальные изменения. Две партии – социалисты и блок «АКУМ» сформировали новое парламентское большинство и утвердили правительство во главе с Майей Санду. Демократическая партия перешла в оппозицию.

Гагаузии необходимо не просто встраиваться в новые реальности. Наш долг – воспользоваться новой политической конфигурацией. Нужно вернуть в повестку дня парламента пакет законодательных инициатив, укрепляющих и повышающих особый правовой статус Гагаузии.

Рассмотрение этих законопроектов станет лучшим тестом «на европейскость» и для двух других компонентов парламентского большинства – партий ПАС Майи Санду и ДА Андрея Нэстасе. Напомню, что пакет гагаузских законопроектов был разработан с привлечением европейских экспертов и получил одобрительные комментарии со стороны международного сообщества. В том числе, и со стороны Европейского Союза.

В то же время, понимаю, что в ходе парламентских слушаний представлять и отстаивать эти законопроекты предстоит мне как председателю Народного Собрания Гагаузии. В новых реалиях мое членство в Демократической партии сыграет негативную роль в этом процессе.

В этой связи я принял решение выйти из рядов Демократической партии. Я продолжу свою деятельность на посту председателя Народного Собрания как независимый депутат и буду, как и прежде, представлять интересы всех жителей Гагаузии не вступая ни в какие партии.

Владимир Кысса был избран в законодательный орган автономии в ходе выборов в ноябре 2016 года. Он был единственным кандидатом в своём округе и прошёл с НСГ с первого же тура. На этих выборах он выдвигался от Демпартии, в рядах которой состоял с 2012 года. Председателем НСГ избран в марте 2017 года.