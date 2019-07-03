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Кодряну и Грозаву отправлены в отставку

Опубликовано : 04 июль 2019 г. 13:26 | Просмотров: 208 | Категория: Кишинев

Врио мэра Кишинёва Руслан Кодряну и вице-примар Нистор Грозаву отправлены в отставку Муниципальным советом столицы.

Соответствующее решение было утверждено голосами 36 мунсоветников, передает Unimedia.

Временно исполнять обязанности градоначальника будет нынешний секретарь муниципального совета Адриан Талмач. На этот период должность секретаря перейдет к Александре Моцпан из Дирекции местного публичного управления.


Метки к статье: Руслан Кодряну, Нистор Грозаву, отставка

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