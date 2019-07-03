Кодряну и Грозаву отправлены в отставку ...

Врио мэра Кишинёва Руслан Кодряну и вице-примар Нистор Грозаву отправлены в отставку Муниципальным советом столицы.

Соответствующее решение было утверждено голосами 36 мунсоветников, передает Unimedia.

Временно исполнять обязанности градоначальника будет нынешний секретарь муниципального совета Адриан Талмач. На этот период должность секретаря перейдет к Александре Моцпан из Дирекции местного публичного управления.