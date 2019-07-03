Опубликован отчёт Kroll-2
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(doc) Парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда опубликовала текст отчёта Kroll-2.
Документ был предоставлен Антикоррупционной прокуратурой.
В рапорте не указаны конкретные лица, причастные к банковскому мошенничеству, однако раскрыты некоторые детали относительно вывода из бюджета Молдовы миллиарда долларов США, сообщает Unimedia.
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