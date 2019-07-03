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Опубликован отчёт Kroll-2

Опубликовано : 04 июль 2019 г. 13:39 | Просмотров: 626 | Категория: Страна

(doc) Парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда опубликовала текст отчёта Kroll-2.

Документ был предоставлен Антикоррупционной прокуратурой.

В рапорте не указаны конкретные лица, причастные к банковскому мошенничеству, однако раскрыты некоторые детали относительно вывода из бюджета Молдовы миллиарда долларов США, сообщает Unimedia.




Метки к статье: Kroll-2, кража миллиарда, рапорт, публикация

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