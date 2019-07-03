Опубликован отчёт Kroll-2 ...

Документ был предоставлен Антикоррупционной прокуратурой.

В рапорте не указаны конкретные лица, причастные к банковскому мошенничеству, однако раскрыты некоторые детали относительно вывода из бюджета Молдовы миллиарда долларов США, сообщает Unimedia.