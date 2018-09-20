Новая власть продолжает популяризировать избирательную систему Додона-Плахотнюка ...

(ФОТО) Несмотря на решение об отмене смешанной избирательной системы, власти продолжают кампанию по продвижению смешанной избирательной, введенной по инициативе олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона.

Об этом сообщил в соцсетях гл. редактор агентства OMEGA Александр Петков, предоставив фотографию соответствующего панно с въезда в Молдову со стороны Евросоюза на таможне в Леушенах.

"Говорите в стране что-то изменилось? Вы просто давно не въезжали через Леушенскую таможню", - написал Петков.

На фотографии видно, что все въезжающие в Молдову информируются Таможенной службой о преимуществах и особенностях смешанной избирательной системы. Соответствующее агитационное панно размещено на самом видном месте при въезде в страну.

Все это происходит даже после того как еще 11 июня парламент в первом чтении принял законопроект об отмене смешанной избирательной системы.

Смешанная избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов и получила название в обществе "система Додона-Плахотнюка". Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов. После введения этой системы Додон уже заявлял, что она исключительно выгодна социалистам и позволяет им свободно набрать большинство мест в парламенте.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходившей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что даже если формальным инициатором законопроекта являлся Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.