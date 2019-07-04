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На Днестре открылась Молодежная экологическая летняя школа

Опубликовано : 05 июль 2019 г. 00:01 | Просмотров: 149 | Категория: Страна

В селе Моловата Ноуэ Дусоссарского района начала работу Молодежная экологическая летняя школа "Днестр 2019".

В работе ежегодно проводимой Международной ассоциацией хранителей реки “Eco-TIRAS”Летней экологической школе принимают участие около 80 молодых людей из Молдовы, включая Приднестровье, и Украины. Продолжительность школы – 11 дней.

Программа включает экологические проблемы – международное экологическое законодательство, интегрированное управление трансграничными реками и ценность оказываемых реками экосистемных услуг, важность сохранения водных ресурсов, роль общественности в формировании и внедрении водной политики и управлении водными и связанными с ними природным ресурсами и ландшафтами. Как сообщают организаторы, особое место займет вопрос воздействия гидростроительства на Днестр и другие реки.

Помимо экологических, в летней школе будут обсуждены и вопросы строительства демократии и прав человека, борьбы с коррупцией и участия граждан в управлении государством, роль международного и европейского законодательства в формировании современного общества, толерантности и борьбы с расизмом. Перед участниками выступят признанные эксперты в области охраны окружающей среды и международных отношений. 14 июля будет проведен ставший уже традиционным Фестиваль Днестра. Параллельно с экспедицией пройдет экспедиция по Днестру на байдарках, в которой примут участие студенты и журналисты из Молдовы, включая Приднестровье, и Украины.

Летняя школа и экспедиция организованы Международной ассоциацией хранителей Днестра Eco-TIRAS и проходят при поддержке проектов BSB 165 "Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием гидроэнергетики и изменения климата" (HydroEcoNex) в рамках "Совместной Операционной Программы Черноморского бассейна 2014-2020" (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020) Европейского Союза, и проекта "Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр", управляемого ОБСЕ.


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