Может ли быть связана новый министр юстиции с основным помощником Плахотнюка? ...

Глава Министерства юстиции Олеся Стамате может быть связана родственными связями с одним из самых одиозных представителей клана олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник Госканцелярии на условиях анонимности.

Как уточнил собеседник агентства, новый министр юстиции является родной племянницей Константина Ботнаря, известного как "Борсетка" олигарха Владимира Плахотнюка.

Олеся Стамате быланазначена на должность министра юстиции 24 июня 2019 года после того, как вице-председатель Партии "Платформа DA" Станислав Павловски отказался возглавить министерство, спустя несколько дней после назначения на эту должность.

Сама министр ничего не сообщала о своих возможных родственных связях с Ботнарем.

Агентство OMEGA готово предоставить право на реплику, как министру юстиции Олесе Стамате, так и Константину Ботнарю, который сегодня официально является депутатом от Демпартии.