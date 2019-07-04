Глава МВД считает румынские паспорта препятствием для реформы полиции по грузинскому варианту ...

По мнению Нэстасе, основной виной является наличие у молдаван румынских паспортов и связанная с этим миграция.

Об этом глава МВД Андрей Нэстасе заявил в четверг в эфире телеканала N4, отвечая на вопрос ведущего, если он рассматривает возможность внедрения в Молдове грузинской модели реформы полиции.

"Разве мы можем себе позволить эту грузинскую роскошь? Это имело место более 10 лет назад. Грузины - не румыны, они не имеют румынских паспортов. Они грузины, они живут там. У них нет такого исхода, как у нас. У них нет такой острой нехватки кадров, как у нас. И кроме того, давайте не будем обобщать: в нашей полиции не прямо все такие, как Кавкалюк, Пынзарь и еще кто-то", - подчеркнул глава МВД, аргументируя отказ внедрения грузинской модели реформирования полиции.