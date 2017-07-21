Публикация Kroll-2: Нас опять держат за идиотов? ...

4 июля содержимое рапорта компании Kroll по “краже века” стало достоянием общественности. Однако столь долгожданная публикация стала очередным разочарованием для общества.

Бывший депутат парламента Григорий Петренко обратил внимание на некоторые подозрительные моменты. Своими наблюдениями он поделился в соцсети:

- Во-первых, отчёт опубликован частично, а не полностью, как нам обещали! Отсутствуют целые страницы. В общей сложности стёрто около 10 страниц!!!

- Во-вторых, закрашены почти все названия офф-шорных компаний (даже те, о которых было известно до сих пор).

- В-третьих, отсутствуют списки компаний из разных юрисдикций, которые в конечном итоге получили деньги от офф-шорок (есть только общее количество, кол-во транзакций и суммы), не говоря уже о конкретных бенефициарах.

В связи с этим Петренко задал новым властям и лично тем, кто занимается расследованием кражи миллиарда, несколько резонных вопросов.

- Кто принял решение не публиковать отчёт Kroll-2 целиком? Почему?

- Кто был цензором опубликованной версии отчёта? А именно: кто конкретно выделил желтым маркером то, что надо скрыть от общественности?

- Связано ли обнародование лишь неполной версии отчёта Kroll-2 с непубликацией списка конечных бенефициаров кражи миллиарда?

- Когда всё же будет опубликована полная версия отчёта Kroll-2?

Напомним, в четверг парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда опубликовала текст отчёта Kroll-2, полученного в Антикоррупционной прокуратуре.