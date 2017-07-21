МЕНЮ
Twitter
﻿ 99
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:50  

Погибшие в Баренцевом море подводники награждены посмертно

14:03  

Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

12:23  

В отставку ушел главный организатор пыток в Кишиневском СИЗО

11:49  

В Одессе неизвестные грозят взорвать порт и требуют запрета на курсирование судов НАТО

10:22  

Публикация Kroll-2: Нас опять держат за идиотов?

01:06  

Глава МВД считает румынские паспорта препятствием для реформы полиции по грузинскому варианту
все новости

Публикация Kroll-2: Нас опять держат за идиотов?

Опубликовано : 05 июль 2019 г. 10:22 | Просмотров: 831 | Категория: Аналитика сети

4 июля содержимое рапорта компании Kroll по “краже века” стало достоянием общественности. Однако столь долгожданная публикация стала очередным разочарованием для общества.

Бывший депутат парламента Григорий Петренко обратил внимание на некоторые подозрительные моменты. Своими наблюдениями он поделился в соцсети:

- Во-первых, отчёт опубликован частично, а не полностью, как нам обещали! Отсутствуют целые страницы. В общей сложности стёрто около 10 страниц!!!

- Во-вторых, закрашены почти все названия офф-шорных компаний (даже те, о которых было известно до сих пор).

- В-третьих, отсутствуют списки компаний из разных юрисдикций, которые в конечном итоге получили деньги от офф-шорок (есть только общее количество, кол-во транзакций и суммы), не говоря уже о конкретных бенефициарах.

В связи с этим Петренко задал новым властям и лично тем, кто занимается расследованием кражи миллиарда, несколько резонных вопросов.

- Кто принял решение не публиковать отчёт Kroll-2 целиком? Почему?

- Кто был цензором опубликованной версии отчёта? А именно: кто конкретно выделил желтым маркером то, что надо скрыть от общественности?

- Связано ли обнародование лишь неполной версии отчёта Kroll-2 с непубликацией списка конечных бенефициаров кражи миллиарда?

- Когда всё же будет опубликована полная версия отчёта Kroll-2?

Напомним, в четверг парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда опубликовала текст отчёта Kroll-2, полученного в Антикоррупционной прокуратуре.


Метки к статье: Kroll-2, отчет, публикация, Григорий Петренко

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Публикация Kroll-2: Нас опять держат за идиотов?

Публикация Kroll-2: Нас опять держат за идиотов? ...

Просмотров: 832
Петренко: Решение вопроса об отставке Харунжена лежит на поверхности

Петренко: Решение вопроса об отставке Харунжена лежит на поверхности ...

Просмотров: 760
Эксперт: Главой ДПМ могут избрать Монику Бабук

Эксперт: Главой ДПМ могут избрать Монику Бабук ...

Просмотров: 1073
Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных

Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных ...

Просмотров: 14210
Ткачук: Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это обоснованные законом репрессии

Ткачук: Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это обоснованные законом репрессии ...

Просмотров: 8460
Плачьте, жалуйтесь, делитесь травмами! Такими вас и запомнят! Ткачук обратился к молдавским политикам

Плачьте, жалуйтесь, делитесь травмами! Такими вас и запомнят! Ткачук обратился к молдавским политикам ...

Просмотров: 5766
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13117
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38778
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36586
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14588
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 112580
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58451
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 43719
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42669
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36659
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 34943
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34148
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 32942
ВЛАСТЬ
Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

01:06  Глава МВД считает румынские паспорта препятствием для реформы полиции по грузинскому варианту
00:43  Может ли быть связана новый министр юстиции с основным помощником Плахотнюка?
04.07.2019  Новая власть продолжает популяризировать избирательную систему Додона-Плахотнюка
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

26.06.2019  Плахотнюку в России грозит пожизненное заключение за руководство наркосиндикатом
26.06.2019  На имущество Шора наложен арест
21.06.2019  Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (35)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker