В Одессе неизвестные грозят взорвать порт и требуют запрета на курсирование судов НАТО ...

В одесский филиал Администрации морских портов Украины поступило электронное письмо с угрозами. В послании утверждается, что одесский порт и несколько причалов заминированы.

Анонимные отправители требуют запретить кораблям НАТО входить в акваторию одесского порта, а также восстановить регистрацию двух кандидатов на выборы в Верховную Раду. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян расценил эти действия “чёткой политикой Москвы по устрашению, блокаде и террору”.

"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию "товарищей" Клюева и Шария на выборах. Иначе обещают подорвать морской вокзал и причалы в Одессе", - написал чиновник на своей странице в соцсети, прикрепив фото письма от анонимных “подрывников”. В случае если их требования будут проигнорированы, злоумышленники грозят в 14.00 взорвать заминированные объекты.

"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - резюмировал министр.

В начале июля Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, напоминает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Украине стартовали масштабные военно-морские учения с участием НАТО “Sea Breeze 2019”. 4 июля, по сообщениям украинских СМИ, в порт Одессы вошли четыре корабля НАТО, которые несли дежурство в Средиземном море. Суда пробудут одесском порту до 8 июля.