В отставку ушел главный организатор пыток в Кишиневском СИЗО
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Неоднократно обвинённый в самоуправстве и издевательствах над заключенными тюремщик, глава кишинёвского СИЗО Игорь Пынтя подал в отставку.
Информацию подтвердил для портала Unimedia пресс-секретарь администрации пенитенциарных учреждений Олег Пынтя.
Издание напоминает, что директор ПУ-13 Игорь Пынтя проходит по уголовному делу, возбуждённому по факту пыток заключённых. После того, как он проигнорировал четыре заседания суда, было вынесено решение о его принудительном приводе.
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