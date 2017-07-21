В отставку ушел главный организатор пыток в Кишиневском СИЗО ...

Неоднократно обвинённый в самоуправстве и издевательствах над заключенными тюремщик, глава кишинёвского СИЗО Игорь Пынтя подал в отставку.

Информацию подтвердил для портала Unimedia пресс-секретарь администрации пенитенциарных учреждений Олег Пынтя.

Издание напоминает, что директор ПУ-13 Игорь Пынтя проходит по уголовному делу, возбуждённому по факту пыток заключённых. После того, как он проигнорировал четыре заседания суда, было вынесено решение о его принудительном приводе.