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Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

Опубликовано : 05 июль 2019 г. 14:03 | Просмотров: 391 | Категория: Власть

Приближённые беглого олигарха Плахотнюка намеревались принять активное участие в расследовании банковского мошенничества, завершившегося “кражей века”.

Однако им не удалось стать членами соответствующей парламентской комиссии. Кандидатуры экс-спикера парламента Андриана Канду и бывшего главы минюста Владимира Чеботаря были отклонены парламентским большинством в ходе заседания в пятницу. Получив отказ, фракция ДПМ выдвинула на рассмотрение две другие кандидатуры – Александра Жиздана и Григория Репещука.

По словам вице-спикера парламента Александра Слусаря, в расследовании фигурируют имена Андриана Канду и Владимира Плахотнюка, поэтому каждый кандидат Демпартии будет проходить процедуру проверки на предмет конфликта интересов.


Метки к статье: Андриан Канду, Владимир Плахотнюк, Владимир Чеботарь, кража миллиарда, комиссия, расследование, Александр Слусарь

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