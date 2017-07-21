Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда ...

Однако им не удалось стать членами соответствующей парламентской комиссии. Кандидатуры экс-спикера парламента Андриана Канду и бывшего главы минюста Владимира Чеботаря были отклонены парламентским большинством в ходе заседания в пятницу. Получив отказ, фракция ДПМ выдвинула на рассмотрение две другие кандидатуры – Александра Жиздана и Григория Репещука.

По словам вице-спикера парламента Александра Слусаря, в расследовании фигурируют имена Андриана Канду и Владимира Плахотнюка, поэтому каждый кандидат Демпартии будет проходить процедуру проверки на предмет конфликта интересов.