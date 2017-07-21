Погибшие в Баренцевом море подводники награждены посмертно ...

Морякам, погибшим 1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном аппарате, присвоены государственные награды посмертно.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает BBC.

Всего в списке погибших 14 человек, четверо из них награждены звёздами Героя России, ещё 10 – Орденами мужества.

Сообщается, что все погибшие моряки будут похоронены в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Дата церемонии не афишируется, в ней примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Авария произошла 1 июля в российских территориальных водах на аппарате, предназначенном для изучения морского дна "в интересах ВМФ России". По данным минобороны России, "очаг возгорания на глубоководном аппарате был потушен благодаря самоотверженным действиям команды". Российские СМИ сообщили, что эта авария стала самым тяжелым происшествием на российском подводном флоте с 2008 года.