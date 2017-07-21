МЕНЮ
Twitter
﻿ 99
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:50  

Погибшие в Баренцевом море подводники награждены посмертно

14:03  

Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

12:23  

В отставку ушел главный организатор пыток в Кишиневском СИЗО

11:49  

В Одессе неизвестные грозят взорвать порт и требуют запрета на курсирование судов НАТО

10:22  

Публикация Kroll-2: Нас опять держат за идиотов?

01:06  

Глава МВД считает румынские паспорта препятствием для реформы полиции по грузинскому варианту
все новости

Погибшие в Баренцевом море подводники награждены посмертно

Опубликовано : 05 июль 2019 г. 14:50 | Просмотров: 197 | Категория: Мир

Морякам, погибшим 1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном аппарате, присвоены государственные награды посмертно.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает BBC.

Всего в списке погибших 14 человек, четверо из них награждены звёздами Героя России, ещё 10 – Орденами мужества.

Сообщается, что все погибшие моряки будут похоронены в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Дата церемонии не афишируется, в ней примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Авария произошла 1 июля в российских территориальных водах на аппарате, предназначенном для изучения морского дна "в интересах ВМФ России". По данным минобороны России, "очаг возгорания на глубоководном аппарате был потушен благодаря самоотверженным действиям команды". Российские СМИ сообщили, что эта авария стала самым тяжелым происшествием на российском подводном флоте с 2008 года.


Метки к статье: Баренцево море, глубоководный аппарат, гибель моряков, награждение

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Погибшие в Баренцевом море подводники награждены посмертно

Погибшие в Баренцевом море подводники награждены посмертно ...

Просмотров: 200
В Одессе неизвестные грозят взорвать порт и требуют запрета на курсирование судов НАТО

В Одессе неизвестные грозят взорвать порт и требуют запрета на курсирование судов НАТО ...

Просмотров: 4453
Европарламент избрал нового спикера

Европарламент избрал нового спикера ...

Просмотров: 716
Российский концерн `АвтоВАЗ` остановил производство на неопределённый срок

Российский концерн `АвтоВАЗ` остановил производство на неопределённый срок ...

Просмотров: 660
В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты

В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты ...

Просмотров: 522
14 российских подводников погибли в Баренцевом море

14 российских подводников погибли в Баренцевом море ...

Просмотров: 1288
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13117
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38778
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36586
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14588
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 112580
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58451
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 43719
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42669
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36659
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 34943
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34148
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 32942
ВЛАСТЬ
Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

Чеботарю и Канду не позволили участвовать в расследовании кражи миллиарда

01:06  Глава МВД считает румынские паспорта препятствием для реформы полиции по грузинскому варианту
00:43  Может ли быть связана новый министр юстиции с основным помощником Плахотнюка?
04.07.2019  Новая власть продолжает популяризировать избирательную систему Додона-Плахотнюка
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

26.06.2019  Плахотнюку в России грозит пожизненное заключение за руководство наркосиндикатом
26.06.2019  На имущество Шора наложен арест
21.06.2019  Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (35)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker