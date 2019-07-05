В Молдове объявлен траур в память о жертвах сталинских репрессий ...

6 июля - годовщина второй воны сталинских репрессий 1949 года, в результате которой в отдаленные районы СССР были высланы более 35 тысяч человек.

В День памяти жертв сталинских репрессий был объявлен национальный траур.

Известно, что операция "Юг" по депортации "нелояльных советской власти" граждан Молдавской ССР в Сибирь и Казахстан прошла в ночь с 6 на 7 июля 1949 года. В результате, депортации подверглись около 36 тысяч человек, из которых 11899 дети.

Первая волна депортаций с нынешней территории Молдовы прошла 13 июня 1941 года. Точное число депортированных в июне 1940 года неизвестно. Считается, что в ходе первой волны репрессий были высланы свыше 20 тысяч жителей.

Согласно официальным данным, в ходе двух волн массовых депортаций в 1941 и 1949 гг. с нынешней территории Молдовы было депортировано 14.760 семей или 57.698 человек.​

В настоящее время в Молдове проживают около 7000 человек, являющихся жертвами сталинских депортаций.