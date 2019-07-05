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В Петербурге прошли закрытые похороны погибших в Баренцевом море подводников

Опубликовано : 06 июль 2019 г. 17:32 | Просмотров: 537 | Категория: Мир

6 июля на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошла закрытая церемония похорон 14 гидронавтов, которые погибли в Баренцевом море.

Как сообщает Би-би-си, подробности похорон стали известны благодаря попавшему на церемонию корреспондент Би-би-си.

По всему Серафимовскому кладбищу стояли военные с автоматами и полицейские с собаками. Им приказано оцепить периметр вокруг памятного мемориала морякам, погибшим на "Курске" 19 лет назад. Сегодня они следят, чтобы никто чужой не попал на прощание. К мемориалу стекаются люди, некоторые уже всхлипывают, все идут с серыми лицами.

К каждому из 14 открытых гробов приставлены крышки - они украшены российским триколором, фуражкой и скрещенными кортиком и ножнами - это отличительные знаки служащих в ВМФ.

Лица погибших подводников похожи на высохшие маски. Закрытые глаза, большое количество специального тонального крема и пудры; у некоторых из тел - швы на подбородках.

От властей на церемонии присутствовали зам.министра обороны Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и начальник главного управления глубоководных исследований минобороны Алексей Буриличев.

2 июля минобороны России сообщило о гибели 14 человек в результате аварии на подводной лодке, произошедшей накануне 1 июля. Обстоятельства этой трагедии все еще неизвестны: до сих пор никто официально не объявил, на каком именно плавательном средстве, принадлежащем министерству обороны, произошел пожар. Некоторые эксперты высказывали предположения, что авария произошла на сверхсекретной глубоководной атомной станции, которую неофициально называют "Лошариком".


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