Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка ...

Об этом сообщил гражданский активист Павел Григорчук, ранее содержащийся в СИЗО-13 и подвергавшийся издевательствам именно по требованию Пынти. Григорк сообщил, что Пынтя вылетел в Киев, а затем в США.

"Гестаповец Игорь Пынтя сразу же в день отставки с должности начальника пенитенциара номер 13 вылетел из Молдовы в США с пересадкой в Киеве. В США у него живут дети", - написал в соцсетях Павел Григорчук.

Он отметил, что "Пынтя оскандалился пытками над заключёнными, избиением несовершеннолетних заключённых и заключённых-женщин, созданием бесчеловечных условий и пыток в подвальных камерах тюрьмы для политзаключённых и неугодных режиму заключённых-коммерсантов, а также их избиением".

Власти Молдовы пока не сообщали о планируемых мерах в отношении Пынти, который 26 июля должен быть насильно приведен в суд, куда он отказывался являться по одному из дел, в котором он обвиняется в пытках и бесчеловечном отношении.

Ранее Молдову беспрепятственно покинули олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, его помощник и организатор ряда транснациональных схем по отмыванию денег Сергей Яралов, а также основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из банковской системы Илан Шор, имеющий запрет на выезд из Молдовы.