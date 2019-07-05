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Театру `С улицы Роз` присвоено имя Юрия Хармелина

Опубликовано : 06 июль 2019 г. 19:18 | Просмотров: 381 | Категория: Кишинев

Кишинёвский молодёжный театр “С улицы Роз” теперь носит имя своего основателя и главного режиссёра.

Юрий Аркадьевич Хармелин руководит театром “С улицы Роз” более 40 лет. В 1995 году на базе театра был основан Городской театральный лицей, которым мастер руководит по сегодняшний день. Хармелин – кавалер ордена Gloria Muncii, заслуженный деятель образования РМ, Om emerit, почетный гражданин Кишинева.

Сорок лет жизни он отдал детям и молодёжи, выпустил тысячи учеников, сотням открыл дверь в театр, десяткам дал дорогу в профессию.


Метки к статье: Юрий Хармелин, театр с улицы роз

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