Театру `С улицы Роз` присвоено имя Юрия Хармелина ...

Кишинёвский молодёжный театр “С улицы Роз” теперь носит имя своего основателя и главного режиссёра.

Юрий Аркадьевич Хармелин руководит театром “С улицы Роз” более 40 лет. В 1995 году на базе театра был основан Городской театральный лицей, которым мастер руководит по сегодняшний день. Хармелин – кавалер ордена Gloria Muncii, заслуженный деятель образования РМ, Om emerit, почетный гражданин Кишинева.

Сорок лет жизни он отдал детям и молодёжи, выпустил тысячи учеников, сотням открыл дверь в театр, десяткам дал дорогу в профессию.