Нэстасе призвал общество к смирению и терпению ...

(ВИДЕО) Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе выразил недовольство реакцией гражданского общества в связи с очевидным торможением действий по декриминализации МВД.

В эфире телеканала RTR-Moldova Нэстасе призвал гражданского общество и СМИ "не истеризировать" и "довериться профессионалам".

"Пару дней назад я обратился к нашей прессе, к нашему гражданскому обществу: давайте, мы не будем истеризировать наше общество. Доверьтесь нам, потому что я не пришел в руководство МВД для того, чтобы перенять схемы Кавкалюка или Жиздана", - заявил новый глава МВД.

Позже, в более назидательном тоне Нэстасе указал ведущему передачи, что источником "истеризации" является некая группа лиц, "которые на протяжении ряда лет не достигли абсолютно ничего, буди они у коммунистов или в другой партии, которая, возможно, скоро исчезнет". Министр не стал уточнять, кого имеет в виду, отметив лишь, что все это происходит "после ожесточенной борьбы, которую вели я и мои коллег из Платформы DA".

Ранее в СМИ и соцсетях неоднократно указывалось, что в окружение нового министра внутренних дел Андрея Нэстасе стали входить представители прежней власти, замешанные в контрабандных схемах, проводимых через МВД. Среди прочих, упоминаются директор Пограничной полиции Фредолин Лекарь и госсекретарь МВД Дорин Пуриче.

Андрей Нэстасе является министром внутренних дел с 8 июня 2019 года.