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На Днестре стартовала международная экспедиция защитников реки

Опубликовано : 07 июль 2019 г. 00:46 | Просмотров: 243 | Категория: Страна

(ВИДЕО) Международная ассоциация "Eco-TIRAS" проводит очередную экспедицию  с целью изучения изменений реки Днестр и предотвращения ее уничтожения.

Экспедиция стартовала от плотины Днестровского гидроузла в Наславче, а ее участники пройдут на байдарках до города Сороки.

В международной экспедиции примут участие ученые, общественники, экологи из Кишинева, Тирасполя, а также Украины и Румынии.

Участники экспедиции в общении с местными жителями на всем протяжении маршрута изучат проблемы, приводящие к исчезновению Днестра, а также отношение к планам Украины по строительству 6 новых ГЭС в верхнем течении Днестра.

Кроме того, экспедиция проводится в рамках укрепления мер доверия между жителями обоих берегов Днестра.

Директором экспедиции является известный географ , педагог и специалист в области туризма Николай Визитиу (г.Тирасполь). Научный руководитель экспедиции - доктор биологических наук Игорь Шубернецкий. Исполнительным директором Международной ассоциации "Eco-TIRAS", неоднократно проводящей подобные экспедиции и летние школы для молодежи, является известный молдавский эколог Илья Тромбицкий.

Как сообщили организаторы, экспедиция проходит в два этапа: с 5 по 11 июля ее участники сплавляются по Днестру, а с 11 по 14 июля они присоединятся у частникам Молодежной летней школы, которая проходит в с.Моловата Ноуэ, Дубоссарского района.  

Экспедиция организована в рамках проекта, выполняемого Международной ассоциацией Eco-TIRAS (www.eco-tiras.org). Молодёжная летняя школа и экспедиция в 2019 году поддержаны Региональной программой Черного моря Европейского Союза, проект BSB165 "HydroEcoNex" и проектом Глобального экологического фонда по Днестру.

Фото: С.Шелест




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