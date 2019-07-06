Гражданская люстрация: Партия Плахотнюка продолжает представлять правительство Майи Санду в Бельцах ...

Об этом сообщил мэр Бельц Николай Григоришин, отметив, что даже после отречения Демпатии от власти, ее ставленники "и сегодня продолжают контролировать территориальные бюро госканцалерии, превратившиеся в разрушительный орган, который душит инициативы примаров, советов, общественных организаций".

"Уверен, что мои слова подтвердят представители местных властей по всей республике – демократы до сих пор используют это учреждение как биту против неугодных примаров.

Госканцелярии работают не в интересах государства и не в интересах горожан, а в угоду конкретной партии, отстаивая ее интересы и выполняя политические заказы. Так происходит уже много лет", - заявил Григоришин.

Главой территориального бюро Госканцелярии в Бельцах, которое по закону является надзирающим органом за деятельностью местных властей, продолжает оставаться Октавиан Маху. Примечательно, что Маху является не просто назначенным Демпартией чиновником, но и главой филиала ДПМ в Бельцах, используя админресурс в интересах партии беглого олигарха Плахотнюка.

Примечательно, что во время организованного ДПМ путча 7 июня 2019 года, Маху возглавил группу бельцких участников палаточного городка перед зданием Правительства против нынешнего правительства, которое они называли "узурпаторами".

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".