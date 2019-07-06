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Гражданская люстрация: Партия Плахотнюка продолжает представлять правительство Майи Санду в Бельцах

Опубликовано : 07 июль 2019 г. 09:52 | Просмотров: 938 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Представителем Госканцелярии правительства в Бельцах продолжает оставаться лидер Бельцкого филиала Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщил мэр Бельц Николай Григоришин, отметив, что даже после отречения Демпатии от власти, ее ставленники "и сегодня продолжают контролировать территориальные бюро госканцалерии, превратившиеся в разрушительный орган, который душит инициативы примаров, советов, общественных организаций".

"Уверен, что мои слова подтвердят представители местных властей по всей республике – демократы до сих пор используют это учреждение как биту против неугодных примаров.
Госканцелярии работают не в интересах государства и не в интересах горожан, а в угоду конкретной партии, отстаивая ее интересы и выполняя политические заказы. Так происходит уже много лет", - заявил Григоришин.

Главой территориального бюро Госканцелярии в Бельцах, которое по закону является надзирающим органом за деятельностью местных властей, продолжает оставаться Октавиан Маху. Примечательно, что Маху является не просто назначенным Демпартией чиновником, но и главой филиала ДПМ в Бельцах, используя админресурс в интересах партии беглого олигарха Плахотнюка.

Примечательно, что во время организованного ДПМ путча 7 июня 2019 года, Маху возглавил группу бельцких участников палаточного городка перед зданием Правительства против нынешнего правительства, которое они называли "узурпаторами".

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".




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