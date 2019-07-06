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Глава МИД ездил в свой рабочий визит в США на деньги партии Плахотнюка

Опубликовано : 07 июль 2019 г. 18:57 | Просмотров: 1262 | Категория: Расследования

(DOC) Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски использовал свою функцию в целях Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Согласно предоставленным агентству OMEGA отчетным документам одного из американских лоббистов партии Плахотнюка, передвижение, проживание и питание главы молдавского МИД в ходе его рабочего визита в США были оплачены по контракту между Демпартией и лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs.

Данные американской лоббистской компании партии Плахотнюка сходятся с периодом, когда в феврале 2019 года глава МИД Ульяновски совершал рабочий визит в США. По молдавскому законодательству финансовые расходы на рабочий визит министра несет правительство Молдовы и никак не какая-либо партия или законтрактированная этой партией иностранная лоббистская организация.

В этом же документе видно, что подобная практика была нормальной для партии олигарха Плахотнюка. Например, в декабре 2018 года из партийного контракта с лоббистской компанией были покрыты расходы председателя парламента Андриана Канду, который также совершал рабочий визит, оплаченный из бюджета парламента.

Предоставленные  данные находятся в публичном доступе и свободно могут быть приобщены прокуратурой или Национальным центром по борьбе с коррупцией в ходе необходимого в подобных случаях следствия в связи с растратой публичных средств, параллельно выделенных на указанные визиты, а также в связи с использованием служебного положения указанных чиновников в интересах партии либо группы лиц.


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