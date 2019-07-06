Генеральный прокурор пытается отлежаться в больнице, избегая отставки ...

Об этом сообщил в соцсетях гражданский активист Штефан Глигор в соцсетях.

"Мне сообщили, что Харунжен был помещен в кардиологическое отделение Больницы Госканцелярии. Насколько понимаю, он рассчитывает на то, что сможет опротестовать свое возможное освобождение от должности по причине отпуска по болезни", - написал Глигор.

Нахдящийся под влиянием беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, генеральный прокурор Эдуард Харунжен настойчиво отказывается уйти в отставку, ссылаясь на законодательные рамки, не позволяющие прекратить его мандат раньше времени.