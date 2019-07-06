В одном из банков Плахотнюка подозрительно легко украли 30 миллионов леев ...

Спустя два дня после ограбления, полиция сообщила сумму ущерба в результате ограбления одного из филиалов банка Moldova Agroindbank, известного своей причастностью к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку.

Как сообщил Генеральный инспекторат полиции, в результате ограбления были опустошены 84 банковские ячейки.

Уже известно, что само ограбление произошло в ночь на 6 июля, а кража была обнаружена лишь утром, в начале рабочего дня.

Установлено, что грабители проникли в банк, перерезав оконные решетки, а также взломав замок специального хранилища.

Считающийся крупнейшим в Молдове банк пока не смог объяснить, каким образом грабителям удалось беспрепятственно проникнуть в здание, предварительно обесточив помещение банка, нейтрализовав сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

В полицию уже обратился 31 клиент банка, а общий ущерб составил 29 431 840 леев.

В настоящий момент грабители находятся на свободе.