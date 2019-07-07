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На выборах в Греции победила оппозиционная партия

Опубликовано : 08 июль 2019 г. 10:01 | Просмотров: 179 | Категория: Мир

В Греции сменилась власть: на досрочных всеобщих выборах, состоявшихся 7 июля, убедительную победу одержала консервативная оппозиционная партия “Новая демократия”.

Политформирование получило 38,8% голосов избирателей, обеспечив себе абсолютное большинство в парламенте и получив право формировать своё правительство. Нынешняя правящая коалиция “Сириза” смогла заручиться 31,56% голосов.

Лидер “Новой демократии” Кириакос Мицотакис поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие, выразив готовность приступить к выполнению предвыборных обещаний, в числе которых - снижение налогов, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций, передает Euronews. В свою очередь нынешний премьер Греции Алексис Ципрас поздравил своего преемника с победой, отметив, что “Сириза” получила власть, когда состояние страны было намного хуже, чем сейчас. Планируется, что уже в понедельник Мицотакис примет дела у своего предшественника.

Будущий премьер-министр Греции происходит из одной из старых политических династий страны. Кириакос Мицотакис - сын бывшего премьера Константиноса Мицотакиса. Его сестра, Дора Бакояннис, была мэром Афин в 2004 году, когда город принимал Олимпийские игры, а впоследствии занимала пост министра иностранных дел, - уточняет BBC.


Метки к статье: Кириакос Мицотакис, Греция, выборы, Алексис Ципрас, Новая демократия

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