На выборах в Греции победила оппозиционная партия ...

Политформирование получило 38,8% голосов избирателей, обеспечив себе абсолютное большинство в парламенте и получив право формировать своё правительство. Нынешняя правящая коалиция “Сириза” смогла заручиться 31,56% голосов.

Лидер “Новой демократии” Кириакос Мицотакис поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие, выразив готовность приступить к выполнению предвыборных обещаний, в числе которых - снижение налогов, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций, передает Euronews. В свою очередь нынешний премьер Греции Алексис Ципрас поздравил своего преемника с победой, отметив, что “Сириза” получила власть, когда состояние страны было намного хуже, чем сейчас. Планируется, что уже в понедельник Мицотакис примет дела у своего предшественника.

Будущий премьер-министр Греции происходит из одной из старых политических династий страны. Кириакос Мицотакис - сын бывшего премьера Константиноса Мицотакиса. Его сестра, Дора Бакояннис, была мэром Афин в 2004 году, когда город принимал Олимпийские игры, а впоследствии занимала пост министра иностранных дел, - уточняет BBC.