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Очередной приближенный Плахотнюка подал в отставку

Опубликовано : 08 июль 2019 г. 10:36 | Просмотров: 540 | Категория: Власть

Правоохранительные органы покидает ещё один чиновник, подконтрольный беглому олигарху Плахотнюку.

Бывший глава Национального центра по борьбе с коррупцией  (НЦБК) Богдан Зумбряну ушёл в отставку с должности руководителя Управления уголовного преследования, сообщает Unimedia со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ведомства Анжелы Старински.

Решение об отстранении Зумбряну от должности было принято парламентом 8 июня, он вернулся на свою прежнюю должность главы управления. В тот же день был отправлен в отставку руководитель Службы информации и безопасности (СИБ) Василий Ботнарь. 18 июня депутаты назначили Лидию Кириогло временно исполняющей обязанности главы НЦБК.

Известно, что Зумбряну ответственен за осуждение Молдова в ЕСПЧ по трем резонансным делам делам: «Мушук против Молдовы», «ООО Oferta Plus против Молдовы» и «Чеботарь против Молдовы».

Ранее сообщалось, что Богдан Зумбряну является фином Валентина Межинского, входящего в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка. На пост главы НЦБК он был назначен в декабре 2017 года.

Зумбряну, занимавший до сих пор должность начальника управления уголовного преследования в НЦБК, вел дела по задержанию экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Илана Шора, а также другие уголовные дела, при рассмотрении которых было необходимо снять подозрения с Плахотнюка. Также в СМИ сообщалось, что Богдан Зумбряну был привлечен Плахотнюком для проведения рейдерской атаки на Victoriabank.


Метки к статье: Богдан Зумбряну, НЦБК, отставка, управление уголовного преследования, Плахотнюк

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