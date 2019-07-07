Очередной приближенный Плахотнюка подал в отставку ...

Бывший глава Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну ушёл в отставку с должности руководителя Управления уголовного преследования, сообщает Unimedia со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ведомства Анжелы Старински.

Решение об отстранении Зумбряну от должности было принято парламентом 8 июня, он вернулся на свою прежнюю должность главы управления. В тот же день был отправлен в отставку руководитель Службы информации и безопасности (СИБ) Василий Ботнарь. 18 июня депутаты назначили Лидию Кириогло временно исполняющей обязанности главы НЦБК.

Известно, что Зумбряну ответственен за осуждение Молдова в ЕСПЧ по трем резонансным делам делам: «Мушук против Молдовы», «ООО Oferta Plus против Молдовы» и «Чеботарь против Молдовы».

Ранее сообщалось, что Богдан Зумбряну является фином Валентина Межинского, входящего в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка. На пост главы НЦБК он был назначен в декабре 2017 года.

Зумбряну, занимавший до сих пор должность начальника управления уголовного преследования в НЦБК, вел дела по задержанию экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Илана Шора, а также другие уголовные дела, при рассмотрении которых было необходимо снять подозрения с Плахотнюка. Также в СМИ сообщалось, что Богдан Зумбряну был привлечен Плахотнюком для проведения рейдерской атаки на Victoriabank.