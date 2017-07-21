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Чубашенко: Молдовой руководит неестественный альянс

Опубликовано : 08 июль 2019 г. 11:35 | Просмотров: 1205 | Категория: Аналитика сети

ACUM-ПСРМ — альянс неестественный, оппортунистический, сформированный вопреки изначальной воле его участников под решающим воздействием внешних факторов.

С этим очевидным фактом, кажется, согласились все, считает бывший вице-председатель “Нашей Партии”, публицист Дмитрий Чубашенко. Своим анализом первого месяца правления новой власти в лице ACUM и ПСРМ журналист поделился в личном интернет-блоге. Он также представил своё видение дальнейшего развития событий в высших эшелонах власти.

По его наблюдениям, притирка новых политических партнёров проходит с трудом, а лидером этой гонки стала возглавившая правительство Майя Санду.

“Сегодня именно она — политик N1 в Молдове. Не президент Игорь Додон, не спикер парламента и лидер ПСРМ Зинаида Гречаная, не лидер платформы DA, вице-премьер и глава МВД Андрей Нэстасе, а Майя Санду — главный ньюсмейкер, который уверенно и методично подминает под себя основные рычаги влияния в государстве и его внешнеполитические связи. Платформа DA стала младшим партнером PAS в ACUM, а ПСРМ — младшим партнером самого ACUM. За месяц Санду побывала с визитами в Бухаресте и Брюссселе, ее пригласили посетить Киев и Берлин. Пытающийся найти себе применение Додон вынужден пиариться на спасении оленят в своей лесной резиденции”, - констатирует Чубашенко. При этом, уточняет он, неформально возглавляемая Додоном партия уже отказалась от целого ряда своих программных принципов, а именно:

ПСРМ уже:

  • не добивается отмены Соглашения об ассоциации с ЕС;
  • не выступает за евразийскую интеграцию, заменив этот свой программный тезис теорией «Молдова — мост между Востоком и Западом»;
  • не настаивает на федерализации Молдовы как способе решения приднестровской проблемы;
  • отказалась от смешанной системы парламентских выборов;
  • не требует отмены закона «О равенстве шансов», не настаивает на запрете пропаганды гомосексуализма;
  • не требует ввести в школьные программы предмет «История Молдовы».

Более того, ПСРМ уже не только не настаивает на закрытии офиса НАТО в Кишинёве и на неучастии наших военных в учениях Альянса, а напротив – новый министр обороны, назначенный по квоте партии, открыто приветствует сотрудничество с блоком и даже поддерживает его откровенно антироссийские программы, пишет в своей публикации политик. В то же время блок ACUM не отказался ни от одного из своих программных тезисов, подчёркивает он.

“Таким образом, в Молдове случился необычный консенсус внешних сил, как с Запада, так и с Востока, согласившихся устранить одиозный режим Плахотнюка, и создавших для этой цели такой же ситуативный внутренний альянс ACUM-ПСРМ. Что будет дальше, мы не знаем. Будущее открыто, варианты могут быт разные, но исходя из того, что мы имеем сегодня, можно предположить, что мы получим завтра”, - отмечает Чубашенко.

Плахотнюк, возможно ещё находящийся под протекцией американцев, может найти способ отомстить за своё унижение, причём мишенью станет Додон. “Местью Плахотнюка Додону может стать уничтожение последнего как политика и его уголовное преследование. Добиться этого Плахотнюк может при содействии нынешних партнеров Додона по альянсу ACUM-ПСРМ и того самого Запада, который сегодня использует Додона против Плахонюка, а завтра может использовать Плахотнюка против Додона, сделав Молдову стерильно чистой площадкой для экспериментов прозападных сил”, - описывает возможный вариант политик. По его мнению, временному альянсу ACUM-ПСРМ не удастся стать постоянным.

“В реализации своего плана по устранению Плахотнюка представители России вступили в союз с сетевой структурой Запада в Молдове. Это сработало. Но это все равно не их структура. Если завтра она же решит уничтожить Додона с ПСРМ, Россия ничего не сможет (другой вопрос — захочет ли?) этому противопоставить. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, кто-то во всем этом участвует, кто-то безучастно наблюдает за всем со стороны, многие вообще ничего не понимают в происходящем. Но такова сегодняшняя реальность Молдовы, данная в ощущениях всем ее гражданам.

У временного альянса ACUM-ПСРМ все равно не получится стать постоянным. Им бы со своей конкретной ассенизаторской миссией по деолигархизации справиться, а не строить глобальные планы на неопределенное будущее. Но хотим мы этого или не хотим, нам все равно надо думать всем вместе, что делать дальше. Не будут же каждый раз приезжать в Кишинев добрые зарубежные «волшебники», чтобы создавать очередные альянсы и эвакуировать из страны новых злодеев”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Дмитрий Чубашенко, альянс, ACUM-ПСРМ

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