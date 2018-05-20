Додон назначил своим советником министра в правительстве Демпартии Плахотнюка ...

Об этом занимающий должность президента Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети. Додон отметил, что несмотря на ряд проблем в бюджетной сфере, господину Кику и команде возглавляемого им министерства в целом удалось сохранить стабильность бюджетно-налоговой системы, передает Unimedia.

Ион Кику стал министром финансов в декабре 2018 года, после того, как его предшественник Октавиан Армашу был назначен президентом Национального банка Молдовы. Додон тогда заявил, что «в правительственной команде появился настоящий профессионал и один из лучших специалистов в бюджетно-налоговой области», отметив, что подписал указ о назначении Кику «без больших сомнений».