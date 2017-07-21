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Зеленский инициировал новый формат переговоров с Кремлем

Опубликовано : 08 июль 2019 г. 13:43 | Просмотров: 388 | Категория: Мир

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске в новом формате.

Переговоры по урегулированию на Донбассе, по предложению Зеленского, должны проходить при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook, передает РБК-Украина.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил Владимир Зеленский.




Метки к статье: Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры Минск, новый формат, видеообращение

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