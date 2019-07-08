МВД России прекратил розыск Ренато Усатого ...

(doc) Лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый не находится в розыске в Российской Федерации и судимостей не имеет.

Соответствующие документы, выданные в МВД РФ 19 июня, политик представил изданию NewsMaker в подтверждение заявлений, сделанных в ходе недавнего интервью. В документе указано, что у правоохранителей отсутствуют сведения о “факте уголовного преследования Ренато Усатого на территории Российской Федерации“, а также о наличии у него судимости.

Кроме того, Усатый более не фигурирует и в базе данных МВД России по разыскиваемым лицам, в которую он был внесен по запросу прежних молдавских властей на основании сфабрикованного уголовного дела.