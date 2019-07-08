МЕНЮ
Twitter
﻿ 114
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:48  

Политзаключенный готов раскрыть в суде факты контрабанды на границе

11:25  

После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

10:12  

Додону предложили новых советников из окружения Плахотнюка

09:38  

МВД России прекратил розыск Ренато Усатого

08.07.2019  

Зеленский инициировал новый формат переговоров с Кремлем

08.07.2019  

Додон назначил своим советником министра в правительстве Демпартии Плахотнюка
все новости

МВД России прекратил розыск Ренато Усатого

Опубликовано : 09 июль 2019 г. 09:38 | Просмотров: 465 | Категория: Страна

(doc) Лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый не находится в розыске в Российской Федерации и судимостей не имеет.

Соответствующие документы, выданные в МВД РФ 19 июня, политик представил изданию NewsMaker в подтверждение заявлений, сделанных в ходе недавнего интервью. В документе указано, что у правоохранителей отсутствуют сведения о “факте уголовного преследования Ренато Усатого на территории Российской Федерации“, а также о наличии у него судимости.

Кроме того, Усатый более не фигурирует и в базе данных МВД России по разыскиваемым лицам, в которую он был внесен по запросу прежних молдавских властей на основании сфабрикованного уголовного дела.


Метки к статье: Российская Федерация, Ренато Усатый, розыск, нудимость, документ

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Политзаключенный готов раскрыть в суде факты контрабанды на границе

Политзаключенный готов раскрыть в суде факты контрабанды на границе ...

Просмотров: 311
МВД России прекратил розыск Ренато Усатого

МВД России прекратил розыск Ренато Усатого ...

Просмотров: 462
На Днестре стартовала международная экспедиция защитников реки

На Днестре стартовала международная экспедиция защитников реки ...

Просмотров: 538
В Молдове объявлен траур в память о жертвах сталинских репрессий

В Молдове объявлен траур в память о жертвах сталинских репрессий ...

Просмотров: 542
В отставку ушел главный организатор пыток в Кишиневском СИЗО

В отставку ушел главный организатор пыток в Кишиневском СИЗО ...

Просмотров: 3289
На Днестре открылась Молодежная экологическая летняя школа

На Днестре открылась Молодежная экологическая летняя школа ...

Просмотров: 544
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13212
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38926
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36719
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14686
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 114173
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 101422
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 43899
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42723
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36717
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35005
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34193
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 33022
ВЛАСТЬ
Додон назначил своим советником министра в правительстве Демпартии Плахотнюка

Додон назначил своим советником министра в правительстве Демпартии Плахотнюка

08.07.2019  Очередной приближенный Плахотнюка подал в отставку
07.07.2019  Генеральный прокурор пытается отлежаться в больнице, избегая отставки
07.07.2019  Гражданская люстрация: Партия Плахотнюка продолжает представлять правительство Майи Санду в Бельцах
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

08.07.2019  В одном из банков Плахотнюка подозрительно легко украли 30 миллионов леев
06.07.2019  Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка
02.07.2019  Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (57)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker