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Додон назначил своим советником министра в правительстве Демпартии Плахотнюка
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Додону предложили новых советников из окружения Плахотнюка

Опубликовано : 09 июль 2019 г. 10:12 | Просмотров: 2089 | Категория: Аналитика сети

После того, как занимающий должность президента Игорь Додон назначил своим советником Иона Кику, бывшего министра в правительстве Демпартии Плахотнюка, в обществе стали всё больше сомневаться в провозглашённой новой властью “деолигархизации”.

Государственные институты всё же были захвачены или как бы не совсем? – задался вопросом бывший депутат парламента, лидер партии “Европейские левые” Григорий Петренко. Комментируя вчерашнее назначение Кику президентским советником, политик предложил Додону еще несколько кандидатур из окружения беглого олигарха Плахотнюка.

“После сегодняшнего назначения министра финансов в правительстве Плахотнюка, Иона Кику, на должность советника президента, предлагаю на этом не останавливаться и назначить:

Костю Цуцу - советником по единоборствам и борьбе с наркотрафиком;

Васю Ботнаря - советником по взаимоотношениям с Газпромом;

Костю Барсетку - советником по связям с местной администрацией;

Дорина Дамира - советником по реформе судебной системы;

Жору Кавкалюка - советником по борьбе с контрабандой и по совместительству представителем президента в Союзе поэтов и писателей.

Список открыт ...” – написал Григорий Петренко в своей публикации в соцсети.


Метки к статье: Григорий Петренко, Плахотнюк, Додон, советники, Ион Кику

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