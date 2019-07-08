После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах ...

Moldova Agroindbank, известный своей причастностью к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, объявил награду в 1 миллион леев за информацию о злоумышленниках, ограбивших в ночь на 6 июля один из филиалов банка на Буюканах.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 9 июля на официальном сайте MAIB. Руководство банка провело экстренное заседание, где было принято решение выплатить каждому пострадавшему клиенту до 500 тысяч леев. За информацию о преступлении и грабителях банк пообещал награду в 1 миллион леев. Всех, кому что-либо известно, просят связаться с руководством по электронной почте или телефону.

Напомним, в результате ограбления филиала Moldova Agroindbank на Буюканах оказались опустошены 84 банковские ячейки. Установлено, что грабители проникли в банк, перерезав оконные решетки, а также взломав замок специального хранилища. Общий ущерб составил почти 30 миллионов леев. Десятки клиентов банка уже обратились в полицию. Грабители до сих пор не найдены, и информации о них никакой нет.