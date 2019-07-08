Политзаключенный готов раскрыть в суде факты контрабанды на границе ...

Георгий Петик, который по-прежнему находится в тюрьме по сфабрикованному делу, просит допросить его в качестве свидетеля. Он готов раскрыть для суда факты контрабанды сигарет и анаболиков через молдо-румынскую границу.

Соответствующее заявление появилось на странице политзаключённого в соцсети. Петик также требует, чтобы по фактам, которые он обнародовал ещё год назад, было начато уголовное преследование лиц из руководства Пограничной полиции. В их числе – нынешний глава ведомства Фредолин Лекарь, который стремится стать главой Генерального инспектората полиции и принимает участие в объявленном недавно конкурсе.

Офицер-пограничник Георгий Петик, являющийся руководителем Унгенской территориальной организации Партии Платформа DA, был арестован по ложному доносу после того, как он предал гласности причастность руководства МВД и лично министра Александра Жиздана к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза.

Георгий Петик был задержан 12 октября 2018 года полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году.