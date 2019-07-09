Министр экономики избегает называть имена расхитителей и коррупционеров ...

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что за три недели работы узнал целый ряд шокирующих деталей о происходившем в ведомстве при его предшественниках. Однако имена расхитителей он предпочёл не называть.

На брифинге во вторник он сообщил, что на государственных предприятиях были организованы “схемы из 90-х”. Министр утверждает, что некая “группа людей” посредством этих схем сделала из государства личный бизнес, чем нанесла ему колоссальный ущерб. Эти лица, по его данным, ежемесячно получали порядка 400 миллионов леев от коррупционных действий на госпредприятиях. В этой связи он упомянул, в частности ГП “Железная дорога Молдовы” и Национальное агентство автомобильного транспорта, - передает Unimedia.

Примечательно, что говоря о многомилионных хищениях, Брынзан не назвал ни одного имени, ограничившись лишь формулировкой “криминальные бароны Плахотнюка”. При этом на вопросы журналистов он отвечать отказался, сославшись на неотложные дела. В завершении брифинга глава минтранса пообещал продолжить “зачистку” от коррупционных схем во вверенном ему учреждении.