Депутат Сырбу призвал власти казнить всю фракцию партии Плахотнюка ...

Бывший вице-председатель Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, депутат Сергей Сырбу посчитал незаконным отзыв с должности Генпрокурора Эдуарда Харунжена, призвав новые власти "уже поставить к стенке" всех депутатов представляемой им партии.

Об этом Сырбу заявил, выступая с трибуны парламента.

"Нет четких оснований для отзыва с должности Генерального прокурора Эдуарда Харунжена", - заявил Сырбу, защищая Генпрокурора, обвиненного в подчиненности Демпарти.

Выступая в прениях по вопросу об отзыве Генерального прокурора Эдуарда Харунжена, Сырбу заявил, что в Молдове больше нет независимой юстиции и прокуратуры.

"Независимо от того, что сегодняшняя власть говорит о прокуратуре и независимости правосудия, этой независимости больше не существует. Я не знаю, найдете ли вы кандидата и захочет ли он вступить в эту должность, зная, что парламентское большинство может проснуться с желанием о его отставке. Кто захочет выполнять эту функцию под давлением и с ножом у горла? Зачем вам все усложнять, поставьте нас уже всех к стенке и казните", - сказал Сергей Сырбу.

Ранее уже сообщалось, что еще в 2014 году Сырбу признался в перенесенных им "психических потрясениях".