Украина может отказаться от `помпезного и недешевого` парада ко Дню независимости ...

Описывая свою идею в видеообращении в соцсети Зеленский уточнил, что чествовать героев и праздновать День независимости страна будет, но в новом формате.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - цитирует президента Интерфакс-Украина.