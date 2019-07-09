Путин проявил снисхождение к обматерившему его грузинскому журналисту ...

Россия не станет вводить антигрузинские санкции из-за скандальной выходки тележурналиста, обрушившегося на президента Путина и его покойных родителей с матерными оскорблениями в прямом эфире.

Комментируя инцидент, российский президент отметил, что никаких санкций не будет “из уважения к грузинскому народу”. Сразу после скандального эфира некоторые депутаты предложили ввести ограничения на поставки в Россию грузинских вин и минеральных вод, а также ограничить денежные переводы, напоминает BBC.

Что касается самого обидчика, ведущего телеканала “Рустави 2” Георгия Габуния, то к идее уголовного преследования журналиста Путин также относится отрицательно, считая, что заводить на таких персонажей дела “слишком много чести”.

Напомним, Георгий Габуния, ведущий авторскую программу на грузинском телеканале “Рустави 2”, начал воскресный эфир с грозной тирады в адрес президента России Владимира Путина. В течение полутора минут журналист поносил матерными словами самого Путина и его покойных родителей. Скандальную выходку осудили как в грузинском обществе, так и в высших эшелонах власти. Руководитель канала принёс зрителям извинения и сообщил, что Габуния отстранён от работы на два месяца.