В парламенте инициирована отставка руководства `Moldova 1` и `Teleradio Moldova` ...

Директор общественного телеканала “Moldova 1”, президент компании “Teleradio Moldova” и глава Наблюдательного совета могут быть сняты с должностей уже на следующем заседании парламента.

Соответствующее предложение поступило от парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, делам молодёжи, спорта и СМИ. 10 июля комиссия провела слушания, на которые были приглашены президент компании “Teleradio Moldova” Ольга Бордеяну, директор общественного телеканала “Moldova 1” Екатерина Стратан и глава Наблюдательного совета Николай Спатару, - передает Unimedia.

Депутаты считают, что канал был превращён в рупор одной партии, финансовое управление велось неэффективно, людей принимали на работу и увольняли с нарушением закона. Помимо этого члены комиссии сошлись во мнении, что события 8-9 июня национальное телевидение освещало необъективно и манипулировало общественным мнением. Что касается главы Наблюдательного совета Николая Спатару, то его депутаты обвиняют в том, что он никак не реагировал на нарушения, допускаемые руководством телеканала и компании.

По результатам заседания парламентская комиссия приняла решение инициировать отставку вышеупомянутых лиц на следующем заседании законодательного органа.