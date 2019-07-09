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В парламенте инициирована отставка руководства `Moldova 1` и `Teleradio Moldova`

Опубликовано : 10 июль 2019 г. 12:21 | Просмотров: 421 | Категория: Страна

Директор общественного телеканала “Moldova 1”, президент компании “Teleradio Moldova” и глава Наблюдательного совета могут быть сняты с должностей уже на следующем заседании парламента.

Соответствующее предложение поступило от парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, делам молодёжи, спорта и СМИ. 10 июля комиссия провела слушания, на которые были приглашены президент компании “Teleradio Moldova” Ольга Бордеяну, директор общественного телеканала “Moldova 1” Екатерина Стратан и глава Наблюдательного совета Николай Спатару, - передает Unimedia.

Депутаты считают, что канал был превращён в рупор одной партии, финансовое управление велось неэффективно, людей принимали на работу и увольняли с нарушением закона. Помимо этого члены комиссии сошлись во мнении, что события 8-9 июня национальное телевидение освещало необъективно и манипулировало общественным мнением. Что касается главы Наблюдательного совета Николая Спатару, то его депутаты обвиняют в том, что он никак не реагировал на нарушения, допускаемые руководством телеканала и компании.

По результатам заседания парламентская комиссия приняла решение инициировать отставку вышеупомянутых лиц на следующем заседании законодательного органа.


Метки к статье: Moldova 1, Teleradio Moldova, руководство, отставка, комиссия, парламент

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