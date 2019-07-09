Подконтрольный Плахотнюку глава Пограничной полиции ушел в отставку ...

Глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь присоединился к "параду отставок" и уволился по собственному желанию. Его заявление об отставке принял кабинет министров на заседании в среду.

Об этом сообщил портал Unimedia.

Ранее Лекарь подавал заявку на участие в конкурсе на должность главы Генерального инспектората полиции, однако наряду со своими конкурентами не смог пройти письменный тест и пройти во второй тур.

Напомним, 9 июля политзаключённый Георгий Петик, который по-прежнему находится в тюрьме по сфабрикованному делу, попросил допросить его в качестве свидетеля. Он сообщил, что готов раскрыть для суда факты контрабанды сигарет и анаболиков через молдо-румынскую границу. Соответствующее заявление появилось на странице политзаключённого в соцсети. Петик также потребовал, чтобы по фактам, которые он обнародовал ещё год назад, было начато уголовное преследование лиц из руководства Пограничной полиции. В их числе – теперь уже бывший глава ведомства Фредолин Лекарь.