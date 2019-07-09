После скандала с администрацией Трампа посол Великобритании в США подал в отставку ...

Скандал с критикой в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации привёл к отставке британского посла в этой стране Кима Дэррока.

7 июля в международных СМИ появились публикации копий писем британского посла, датируемых 2017 годом, где он называл администрацию Трампа “неумелой”, самого президента “некомпетентным” и предрекал ему “позорное завершение карьеры”. В ответ американский лидер заявил, что у Кима Дэррока плохая репутация, и что США больше работать с ним не будут .

Британское правительство назвало утечку писем посла неудачей, подчеркнув при этом, что Лондон и Вашингтон по-прежнему связывают "особые и прочные" отношения, передает BBC.