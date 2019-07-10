Карательные отряды Плахотнюка необходимо расформировать! ...

Бывший депутат парламента, лидер партии “Европейские левые” Григорий Петренко призвал новое руководство Министерства внутренних дел расформировать карательные отряды.

“Спецподразделения Минюста Пантера и МВД Фулджер - яркие примеры карательных органов, выполнявшие преступные приказы. Ими запугивали граждан, они не раз разгоняли протестующих, в том числе, ещё недавно лидеров оппозиции у памятника Штефану. Они травили людей слезоточивым газом, с автоматами наперевес присутствовали на политических судебных процессах, избивали несовершеннолетних в ПУ-13, применяли силу к политическим заключённым и к другим неугодным режиму лицам.

Немалая часть состава этих подразделений - это выходцы из плахотнюковского Аргуса и дамировского К-1. Заместителем руководителя Пантеры, например, является брат Дорина Дамира. Именно он открывает ногами двери любых ПУ”, - отметил политик в своей публикации в соцсети. Он также обратился к новому министру юстиции с вопросом относительно дислокации спецподразделений на территории кишинёвской тюрьмы с целью устрашения заключённых.

“Хочу обратиться к новым министрам МВД и Минюста: расформируйте спецподразделения Фулджер и Пантеру как карательные структуры режима Плахотнюка! Это позорные страницы силовых ведомств страны. Они позволили превратить себя в придаток ОПГ, до последнего сохраняя верность Плахотнюку и его бандитам во власти.

Я также призываю новую власть незамедлительно отозвать лицензию у Аргуса, который за эти годы превратился в частное военизированное формирование Плахотнюка, частную спецслужбу, занимавшуюся в том числе незаконной слежкой и прослушкой.

И последнее: г-жа новый министр юстиции, Олеся Стамате, почему до сих пор спецназ Пантера находится круглосуточно в ПУ-13? Там что беспорядки, бунт? Или кто-то ждёт, пока руками Пантеры Плахотнюк расправится с ключевыми свидетелями кражи миллиарда, в частности с Платоном и Филатом? Или кто-то наивно полагает, что Плахотнюк не может руками Пантеры навредить Петику и многим другим заложникам бандитского режима, находящимся в «кишиневском замке»? Если это произойдёт, ответственность будет на новой власти. Подумайте об этом. Действовать нужно уже сейчас”, - резюмировал Григорий Петренко.