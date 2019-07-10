Новый саркофаг в Чернобыле должен прослужить сто лет ...

На Чернобыльской АЭС возвели и сдали в эксплуатацию новый саркофаг, проект обошёлся в полтора миллиарда евро.

Весит конструкция 36 тысяч тонн, выполнять свои функции саркофаг будет сто лет. В его строительстве принимали участие 45 стран-доноров, вклад Европейского банка реконструкции и развития составил 700 миллионов евро.

Пользуясь случаем, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о превращении территории вокруг Чернобылской АЭС в открытую зону. Для Украины, по его словам, этот объект станет “научным и туристическим магнитом”, передает Euronews.