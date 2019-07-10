Новый саркофаг в Чернобыле должен прослужить сто лет
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На Чернобыльской АЭС возвели и сдали в эксплуатацию новый саркофаг, проект обошёлся в полтора миллиарда евро.
Весит конструкция 36 тысяч тонн, выполнять свои функции саркофаг будет сто лет. В его строительстве принимали участие 45 стран-доноров, вклад Европейского банка реконструкции и развития составил 700 миллионов евро.
Пользуясь случаем, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о превращении территории вокруг Чернобылской АЭС в открытую зону. Для Украины, по его словам, этот объект станет “научным и туристическим магнитом”, передает Euronews.
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