Под давлением общества Генпрокурор ушел в отставку ...

В заявлении, опубликованном порталом Unimedia, одиозный прокурор объявил, что уходит с честью и достоинством, и что испытывает гордость за учреждение, которое возглавлял. Он также отметил, что последние дни были самыми бурными в истории Генпрокуратуры Молдовы.

Напомним, находящийся под влиянием беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, генеральный прокурор Эдуард Харунжен долгое время настойчиво отказывался уйти в отставку, ссылаясь на законодательные рамки, не позволяющие прекратить его мандат раньше времени. Избегая отставки, Харунжен даже пытался отлежаться в больнице, якобы из-за проблем с сердцем. Молдавские общественники создали петицию с требованием об отставке генпрокурора, документ подписали почти девять тысяч человек.