Украина возвращается в пропорциональной системе выборов в парламент
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Верховная Рада Украины утвердила новый вариант Избирательного кодекса, который подразумевает ликвидацию мажоритарной системы и переход на пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.
Документ также предусматривает сохранение проходного барьера в 5%. За утверждение нового кодекса проголосовали 230 народных депутатов, он вступит в силу с 1 декабря 2023 года, передает Интерфакс-Украина. Издание уточняет, что за период рассмотрения законопроекта было предложено 4568 правок, однако ни одну из них парламентарии не поддержали.
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