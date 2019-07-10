Украина возвращается в пропорциональной системе выборов в парламент ...

Верховная Рада Украины утвердила новый вариант Избирательного кодекса, который подразумевает ликвидацию мажоритарной системы и переход на пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.

Документ также предусматривает сохранение проходного барьера в 5%. За утверждение нового кодекса проголосовали 230 народных депутатов, он вступит в силу с 1 декабря 2023 года, передает Интерфакс-Украина. Издание уточняет, что за период рассмотрения законопроекта было предложено 4568 правок, однако ни одну из них парламентарии не поддержали.