МЕНЮ
Twitter
﻿ 71
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:06  

В Mobiasbanca новый мажоритарный акционер

14:26  

Украина возвращается в пропорциональной системе выборов в парламент

12:41  

Под давлением общества Генпрокурор ушел в отставку

10:54  

Новый саркофаг в Чернобыле должен прослужить сто лет

10:16  

Карательные отряды Плахотнюка необходимо расформировать!

10.07.2019  

После скандала с администрацией Трампа посол Великобритании в США подал в отставку
все новости

В Mobiasbanca новый мажоритарный акционер

Опубликовано : 11 июль 2019 г. 15:06 | Просмотров: 433 | Категория: Страна

OTP Bank Nyrt (Венгрия) приобрёл контрольный пакет акций в молдавском Mobiasbanca - Groupe Societe Generale.

Национальный банк Молдовы (НБМ) 10 июля одобрил приобретение OTP Bank Nyrt контрольного пакета акций, составляющих более 50% уставного капитала Mobiasbanca, сообщает Unimedia.

OTP Bank Nyrt. является универсальным банком, базирующимся в Будапеште, Венгрия, котирующимся на национальных и международных фондовых биржах. Учреждение является головным банком расширенной финансовой группы с присутствием в нескольких европейских странах - Болгарии, Хорватии, Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии, Украине, Черногории, Российской Федерации, говорится в заявлении, опубликованном НБМ.

ОТП Банк – крупнейший банк в Венгрии и один крупнейших в регионе. Он имеет рыночную капитализацию около 10 миллиардов евро.


Метки к статье: OTP Bank Nyrt, Mobiasbanca, мажоритарный акционер, контрольный пакет

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
В Mobiasbanca новый мажоритарный акционер

В Mobiasbanca новый мажоритарный акционер ...

Просмотров: 426
Под давлением общества Генпрокурор ушел в отставку

Под давлением общества Генпрокурор ушел в отставку ...

Просмотров: 784
В парламенте инициирована отставка руководства `Moldova 1` и `Teleradio Moldova`

В парламенте инициирована отставка руководства `Moldova 1` и `Teleradio Moldova` ...

Просмотров: 1171
Политзаключенный готов раскрыть в суде факты контрабанды на границе

Политзаключенный готов раскрыть в суде факты контрабанды на границе ...

Просмотров: 3096
МВД России прекратил розыск Ренато Усатого

МВД России прекратил розыск Ренато Усатого ...

Просмотров: 1109
На Днестре стартовала международная экспедиция защитников реки

На Днестре стартовала международная экспедиция защитников реки ...

Просмотров: 668
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13263
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39003
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36784
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14743
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 114289
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 102845
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 43941
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42743
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36733
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35050
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34207
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 33048
ВЛАСТЬ
Подконтрольный Плахотнюку глава Пограничной полиции ушел в отставку

Подконтрольный Плахотнюку глава Пограничной полиции ушел в отставку

09.07.2019  Депутат Сырбу призвал власти казнить всю фракцию партии Плахотнюка
09.07.2019  Павел Григорчук освобожден из-под домашнего ареста
09.07.2019  Министр экономики избегает называть имена расхитителей и коррупционеров
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

08.07.2019  В одном из банков Плахотнюка подозрительно легко украли 30 миллионов леев
06.07.2019  Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка
02.07.2019  Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (73)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker