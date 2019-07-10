В Mobiasbanca новый мажоритарный акционер ...

Национальный банк Молдовы (НБМ) 10 июля одобрил приобретение OTP Bank Nyrt контрольного пакета акций, составляющих более 50% уставного капитала Mobiasbanca, сообщает Unimedia.

OTP Bank Nyrt. является универсальным банком, базирующимся в Будапеште, Венгрия, котирующимся на национальных и международных фондовых биржах. Учреждение является головным банком расширенной финансовой группы с присутствием в нескольких европейских странах - Болгарии, Хорватии, Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии, Украине, Черногории, Российской Федерации, говорится в заявлении, опубликованном НБМ.

ОТП Банк – крупнейший банк в Венгрии и один крупнейших в регионе. Он имеет рыночную капитализацию около 10 миллиардов евро.