Ренато Усатый готовится предать гласности скрываемый от общества Отчет KROLL-2 ...

(DOC) Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый объявил, что располагает второй и третьей частью Отчета KROLL-2, преднамеренно скрываемой представителями прежней власти.

б этом Усатый объявил в своем видеообращении в соцсетях, предоставив несколько копий многостраничного документа. Он также сообщил, что в этом секретном документе беглый олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк фигурирует в качестве основного выгодополучателя кражи миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы.

Как заявил Ренато Усатый, в документе указаны и компании Плахотнюка, через которые осваивались украденные средства. Среди них и принадлежащий Плахотнюку телеканал Prime.

В своем видеообращении Усатый объявил, что готов предоставить имеющийся у него документ парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда и потребовал приглашения для заслушивания на заседании этой комиссии.

"Я считаю, что вот эту вторую и третью часть [Отчета] должна увидеть вся страна", - отметил Усатый.

Примечательно, что ранее группа прокуроров во главе с уже бывшим Генпрокурором Эдуардом Харунженом и Андрианой Бецишор, публично объявили, что якобы никакого другого варианта Отчета с именами выгодополучателей украденного миллиарда не существует.