Одна из самых преданных Плахотнюку прокуроров тайно бежала из страны ...

Известная своей подчиненностью и преданностью олигарху и бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, прокурор Адриана Бецишор тайно покинула Молдову.

Об этом сообщил адвокат Эдуард Руденко, сославшись на "надежные источники в Генеральной прокуратуре".

"Адриана Бецишор сбежала из Республики Молдова. Адвокат, нанесшая государству ущерб на миллиарды леев путем фальсификации и сокрытия доказательств, касающихся дела о банковских хищениях, пытается избежать уголовного наказания.

Эта информация получена из надежных источников, из генеральной прокуратуры", - написал в соцсетях адвокат Эдуард Руденко.

Бецишор известна тем, что на протяжение почти 10 лет исполняла заказы по преследованию ряда политиков и бизнесменов с целью отъема бизнеса в пользу олигарха Владимира Плахотнюка.

Именно Бецишор, ответственная за расследование кражи миллиарда долларов из банковской сферы, заверяла общественность в отсутствии каких-либо списков выгодополучателей кражи в секретном Отчете Kroll-2. В то же время, 11 июля лидер "Нашей партии" Ренато Усатый объявил, что располагает скрытой от общества части Отчета, в которой основным бенефициаром "кражи века" указан беглый олигарх Владимир Плахотнюк.

Ранее уже сообщалось, что Бецишор обязана своим стремительным карьерным ростом исключительно покровительству со стороны Плахотнюка. Она была единственным прокурором, которой была предоставлена круглосуточная вооруженная охрана.

До 3 июля она была врио Прокурора по борьбе с коррупцией, продержавшись в этой должности ровно месяц.