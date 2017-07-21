Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор ...

Президенты России и Украины поговорили по телефону по инициативе администрации украинского президента.

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил журналистам, что в ходе беседы стороны обсудили возвращение украинских моряков, задержанных в прошлом году в Керченском заливе, вопросы урегулирования на Донбассе, а также возможность продолжения встреч в нормандском формате.

В то же время в администрации Владимира Зеленского ключевым вопросом беседы назвали “освобождение плененных военных моряков”, передает ВВС.

25 ноября российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский военный буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. Все находившиеся на украинских кораблях моряки были арестованы российскими властями и находятся сейчас в московском СИЗО «Лефортово». Украинских военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы.