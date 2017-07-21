Чубашенко: Разбежавшиеся плахотнюковские `тараканы` затаились и ждут, начнут ли их травить ...

По мнению бывшего вице-председателя “Нашей Партии” Дмитрия Чубашенко, этот процесс напоминал “скорее хаотичный, инстинктивный разгон тараканов веником, чем продуманную, качественную дезинфекцию глубоко зараженного этими насекомыми помещения”. Своим анализом деятельности новой власти за первый месяц правления политик поделился в соцсети.

“Главные "тараканы", Плахотнюк, Шор и ряд особо приближенных к ним особей, сбежали по заранее определенным щелям сами, как только поняли, что "партнеры по развитию" сейчас включат свет, и за ними начнут гоняться все кому не лень. Уход других ключевых кадров режима оказался не наказанием за преступления, а невинной добровольной отставкой. Так ушли судьи Конституционного суда, руководители МВД, НЦБК, ЦИК, ряда подразделений прокуратуры. Кого позволяли полномочия, правительство и парламент уволили сами. Вишенкой на торте оказалась история с уходом генпрокурора. Харунжен долго задирал новую власть, мол, сам не уйду, а выгнать не имеете права. Но на каждого хитрого прокурора найдется другой юрист с винтом. Таковые нашлись в парламенте, который придумал весьма спорное обоснование того, почему президент должен уволить генпрокурора. Депутаты это обоснование утвердили, но президент не спешил использовать его для отправки Харунжена в отставку. Напоследок генпрокурор потроллил и президента: "Не хочу, чтобы вы нарушали закон, поэтому ухожу в отставку сам". Вздохнувший с облегчением президент признал отставку Харунжена на основании поданного им заявления, а не казуистического обоснования парламента”, - напоминает Чубашенко в своей публикации в Facebook.

По его мнению, “плахотнюковские "тараканы", разбежавшиеся по щелям от "лампочки" нового альянса ACUM-ПСРМ, которую включили "партнеры по развитию", затаились и ждут, начнут ли их по-настоящему травить”. При этом очищение госаппарата от соучастников захвата власти, которое должно было стать серьёзным правовым и нравственным процессом, превратилось в уход всех этих персонажей на покой “по собственному желанию”. Хаотичные шаги новой власти свидетельствуют о том, что никакой концепции восстановления правового государства у неё нет, считает политик.

“Прошедший первый месяц новой власти показал, что никакого стратегического плана, никакой концепции восстановления правового государства у этой власти нет. В силу собственной интеллектуальной ограниченности эта власть делает ставку на программные документы колониального свойства - Соглашение об ассоциации с ЕС, Меморандум с МВФ, кредитные соглашения с внешними "партнерами". В кадровой политике решено привлечь варягов. На место ушедшего Харунжена сватают иностранного генпрокурора. Реформу МВД намереваются поручить команде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого выгнали и из собственной страны, и из Одесской области Украины. Теперь этот лузер намеревается найти свежие уши для развешивания лапши у нового кишиневского руководства, которое само предложить что-то избирателям не в состоянии и надеется на чудесную помощь иностранцев. Все это они называют началом "настоящих реформ в юстиции". Раз такие реформы еще только предстоит начать, выходит, что десятки, а может, и сотни миллионов долларов, потраченных западными партнерами на "реформы в юстиции" за прошедшее десятилетие, просто фейк-ньюс. Живым подтверждением провала таких "реформ" выступил один из высоких полицейских чинов старого режима, который сначала добровольно ушел в отставку, а потом подал документы на конкурс на пост главного полицейского Молдовы, но при этом провалил письменный тест, хотя раньше отучился в Академии ФБР в США.

Когда наши люди слышат про очередные "реформы", у них сводит скулы от недоверия. За 30 лет это слово стало сильно нецензурным. Может, хватит сквернословить?” – пишет в заключение своей заметки Дмитрий Чубашенко.