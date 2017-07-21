Усатый опубликовал список компаний, участвовавших в `краже века` ...

Лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый опубликовал в соцсети еще одну страницу из секретного отчёта Kroll-2, преднамеренно скрываемого представителями прежней власти.

Документ содержит список компаний, связанных с участниками кражи миллиарда. Это, в частности, подконтрольные беглому олигарху Плахотнюку фирмы Finpar Invest SRL, Gemeni SA, Prime Menagement SRL, Caravita SRL и многие другие компании, через которые осваивались денежные средства из государственного бюджета.

Ренато Усатый также напомнил, что ждёт приглашения на встречу с парламентской Комиссией по расследованию кражи миллиарда из финансово-банковской системы Молдовы.

Напомним, вечером 11 июля лидер НП в ходе видеосеанса в соцсети представил общественности несколько страниц из секретного отчёта Kroll-2, а также сообщил, что в качестве основного выгодополучателя в документе фигурирует беглый олигарх и бывший председатель Демпартии Владимир Плахотнюк.